El futbolista que se perfila para naturalizarse; ¿para el Mundial del 2026?

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina y esta probablemente sea la única oportunidad para muchos futbolistas de participar con su selección nacional. Sin embargo, otra forma de hacerlo es tomando la vía de otro país. En este caso, se reportó que este futbolista de Cruz Azul iniciará su naturalización para ser mexicano. Esto se sabe de Carlos Rotondi.

¿Carlos Rotondi es un futbolista que puede ir al Mundial 2026?

Aunque probablemente esto mate los sueños e ilusiones de aficionados de La Máquina, Carlos Rotondi iniciaría el proceso, sin embargo su carta de naturalización tardaría un tiempo en concretarse. Además, llegado en 2022, para tener siquiera cabida con el tricolor… debe cumplir cinco años residiendo en México. Por lo que una posible legibilidad para el seleccionado mexicano se concretaría hasta el 2027.

Ante eso, los aficionados de distintos equipos comentaron sobre su posible incorporación con la selección mexicana, pero realmente sería un proceso demasiado complicado de concretar. Por el momento, Roto se encuentra en inicio de su procedimiento de naturalización, lo cual le permitiría a Cruz Azul liberar un espacio en de extranjero en el futuro cercano.

¿Cuáles son las estadísticas de este futbolista desde su arribo a México?

Mucho de lo que se reproduce en las redes sociales es un amor-odio por este hombre. La realidad es que ha respondido con futbol y entrega, lamentablemente se le recuerda mucho por jugadas donde se convirtió en villano en partidos definitorios ante el América. Incluso, existe la broma de que los azulcremas lo quieren bastante… casi como si fuera jugador de su club.

Sin embargo, desde que llegó a los celestes en 2022, proveniente del Defensa y Justicia, ha respondido en todos los sistemas y con todos los estrategas que pasaron por la dirección técnica. Al momento acumula con Cruz Azul 139 partidos, 25 goles, 21 asistencias, 20 tarjetas amarillas, una tarjeta roja y más de 10, 000 minutos en cancha.