Futbolista vive con traumas en el vestidor tras una horrible experiencia con un DT

El mundo del futbol también ofrece historias que rayan en lo macabro. Ante dichas situaciones, algunas personas sufren secuelas de las que a veces no se habla. Esta futbolista se sintió tonta y hoy revisa cada rincón del vestuario antes de bañarse. Dicha situación se provocó por un ex DT que grabó durante cuatro años a jóvenes en el equipo de FC Slovacko.

Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Qué pasó en el caso de esta futbolista grabada mientras se bañaba?

Con 23 años, la jugadora checa habló con el podcast FotbalOna para indicar lo vivido en lo más reciente de sus días. Y es que el DT, Petr Vlachovsky, fue descubierto por las autoridades de dicho país al intercambiar mensajes y contenido pornográfico con otro contacto. Ese hombre hoy cumple una condena mínima, pues se declaró culpable.

Tanto Jan Zufankova, como jóvenes que rondaban entre los 17 y los 25 años, fueron grabadas mientras se bañaban, esto por una cámara escondida en una maleta del estratega. Por ello, se le encontraron 28 videos a ese hombre, los cuales recogió en los años donde entrenaba a ese grupo de futbolistas.

En más palabras de la hoy futbolista del Slavia Praga, indicó la indignación e impotencia vividas por ella y sus compañeras: ”Lo que más nos impactó fue mirar a la cámara varias veces. No teníamos ni idea de que hubiera algo escondido en la mochila. Salió del vestuario, nos cambiamos allí y él siguió grabando".

4 roky. Tak dlouho natáčel trenér Petr Vlachovský fotbalistky Slovácka tajně ve sprše a v šatně. Vyvázl s podmínkou a 5 let nesmí trénovat. „Ten trest je výsměch,“ říká Jana Žufánková, dnes hráčka Slavie, v podcastu FotbalOna.



Celý díl na Spotify a tu:

👉 https://t.co/SkvaerIi9v pic.twitter.com/nrBYzc7yAA — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) February 25, 2026

¿Qué pasó con el DT que grabó a esta futbolista y al resto del equipo en el vestuario?

Lo que más indignación generó entre las víctimas y el medio en general, fue que solamente condenaron a este hombre con un año de prisión en suspenso, cinco años sin poder dirigir y un pago de 20 mil libras checas (cerca de 850 dólares) a cada una de las víctimas. Y es que la queja indica que la justicia checa impone sanciones muy leves ante delitos de pornografía infantil o de índole sexual.

Mientras que las jugadoras desarrollaron problemas psicológicos, algunas vomitaron al ver los videos durante el proceso contra Vlachovsky y vivir distintas inseguridades… se indica que este sujeto podría volver a dirigir cuando se acabe su castigo. Sin embargo, hay reportes que indican que además emitió comentarios de fantasías sexuales agresivas en contra de menores de entre 11 y 13 años.