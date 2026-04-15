¡Emotivo momento! El detalle que tuvieron los futbolistas de Cruz Azul con el presidente Víctor Velázquez y Christian Ebere

Este martes 14 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales un emotivo detalle que tuvieron los futbolistas Celestes previo al calentamiento del equipo.

Los futbolistas, junto al cuerpo técnico se reunieron en un círculo para tener un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de las mamás del presidente Víctor Velázquez y del atacante Christian Ebere.

En redes compartieron diferentes fotos y un mensaje en el que detallan que el momento y el encuentro va a ser "en honor a las madres del Ing. Víctor Velázquez y Christian Ebere".

En honor a las madres del Ing. Víctor Velázquez y Christian Ebere💙🕊️ A jugar por todo y por todos. pic.twitter.com/41Jbg6UxgP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 15, 2026

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Cruz Azul manda emotivo mensaje dirigido a la familia de Christian Ebere

El pasado domingo 12 de abril del 2026, fue el conjunto del Cruz Azul el que dio a concoer en sus redes sociales el sensible fallecimiento de la madre de Christian Ebere. El club lamentó su muerte, dieron su pésame y desearon una pronta resignación.