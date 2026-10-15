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Gabriel Milito sueña con recuperar una estrella en Chivas para enfrentar a Tigres de la UANL

Chivas recibe a Tigres de la UANL y hay una estrella con la que el DT le gustaría contar

Gabriel Milito sueña con recuperar una estrella en Chivas para enfrentar a Tigres de la UANL

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Chivas puede tener un delantero goleador gratis para el Clausura 2027, ahora Gabriel Milito enfrenta el desafío de recuperar jugadores para el cierre del Apertura 2026. El Guadalajara recibirá a Tigres de la UANL con varias bajas y Diego Campillo aparece entre los futbolistas que al entrenador le encantaría recuperar para el compromiso.

Mientras que la lesión de Diego Campillo causa gran preocupación para Gabriel Milito en Chivas, los estudios iniciales descartaron una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Sin embargo, la inflamación persiste y todavía no fue posible completar la evaluación médica para determinar el alcance de la lesión.

Aficionados Chivas Milito
Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

¿Jugará Diego Campillo el Chivas vs. Tigres?

De acuerdo con distintos reportes, Campillo estaría descartado para el partido contra Tigres. El defensor sufrió un pisotón durante el Clásico Tapatío frente al Atlas, por la Jornada 11, y terminó con una fuerte inflamación en el pie derecho.

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Aunque se descartó una fractura, la molestia impidió realizarle nuevos estudios. El encuentro entre Chivas y Tigres se disputará el sábado 17 de octubre en el Estadio Akron, a las 17:07, tiempo del centro de México.

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|Instagram: Diego Campillo

¿Qué lesión tuvo Diego Campillo en Chivas?

El zaguero sufrió un traumatismo por pisotón en el pie derecho. La principal preocupación fue la posibilidad de una fractura del quinto metatarsiano, una lesión que ya había padecido en el pie izquierdo en octubre de 2025 y que lo mantuvo fuera durante tres meses.

Los primeros estudios descartaron que se repitiera esa fractura. No obstante, la inflamación persistente mantiene pendiente una evaluación más completa para conocer el tiempo de recuperación.

La lista completa de bajas de Chivas

Estas son las ausencias que tendría el Guadalajara frente a Tigres:

  • Diego Campillo: lesión.
  • Luis Romo: lesión.
  • Miguel Gómez: lesión.
  • Miguel Tapias: lesión.
  • José Castillo: lesión.
  • Bryan González: lesión.
  • Kevin Castañeda: suspensión.

Con este panorama, Milito deberá afrontar el compromiso con varias ausencias. La evolución de los lesionados será clave para determinar cuándo podrá volver a contar con ellos en el Apertura 2026. Aunque el entrenador de Chivas soñaba con tener a Diego Campillo, todo apunta a que no será posible.

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