¡EN RIESGO! La baja que tendría Cruz Azul vs Atlas en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Cruz Azul podría tener una sensible baja vs Atlas en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Joel Huiqui no contaría con el plantel completo pues un delantero estaría en duda para el partido.

De igual forma como en el encuentro de ida, Joel Huiqui no contaría con Gabriel 'Toro' Fernández. El delantero se sigue recuperando de su lesión musucular por la que no pudo jugar el primer partido y aunque quedan varios dias para disputar el encuentro y sigue trabjando en sus recuperación, no estaría al 100% por lo que el club lo guardaría para la instancia de semifinales

El periodista Carlos Córdova fue el encargado de revelar que el 'Toro' no estaría listo para el partido y el club lo podría guardar para la fase de Semifinales.

"El TORO AÚN NO ESTÁ LISTO

Se espera evolución en su lesión muscular durante la semana, con los cuidados que está llevando para poderlo incorporar, pero se ve complicado".

El juego se disputará el siguiente sábado 9 de mayo del 2026 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 9 de mayo del 2026

Hora: 21:15 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Banorte

La posible alineación del Cruz Azul vs Atlas

Para el encuentro, Huiqui tendría que usar a otro delantero centro por lo que tras su buena actuación, haber marcado un doblete sería Ebere el elegido en la delantera.

La alineación con la que saldría el equipo sería la misma de la ida:

Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Chagoya, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Jorge Rodarte

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Agustin Palavecino, Jose Paradela, Carlos Rotondi

Delanteros: Christian Ebere