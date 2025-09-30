Galatasaray 0-0 Liverpool: ver GRATIS y EN VIVO resultado del partido de la Jornada 2 de la UEFA de la Champions League hoy martes 30 de septiembre

En la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League, Galatasaray recibe a Liverpool en el RAMS Park de Estambul este martes 30 de septiembre a las 13 horas tiempo del centro de México.

Los turcos buscan redimirse tras una humillante derrota 5-1 ante Eintracht Frankfurt en su debut europeo , aunque dominan la Süper Lig con 7 victorias consecutivas. Liverpool, líder de la Premier League, llega tras su primera derrota de la temporada (2-1 vs Crystal Palace) , pero ganó 3-2 a Atlético Madrid en la jornada 1 de la Champions League.

