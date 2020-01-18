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GALERÍA | América se presenta con triunfo en el torneo

Tigres comienza tiene un comienzo de certamén con muchas dudas.

Por: Azteca Deportes

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

David Leah/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

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AMÉRICA 1-0 TIGRES

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

David Leah/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES

Antonio Hidalgo/MEXSPORT | during the game America vs Tigres UANL, corresponding to Day 02 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 18, 2020. <br><br> durante el partido America vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 18 de enero de 2020.

AMÉRICA 1-0 TIGRES
AMÉRICA 1-0 TIGRES
AMÉRICA 1-0 TIGRES
AMÉRICA 1-0 TIGRES
AMÉRICA 1-0 TIGRES
AMÉRICA 1-0 TIGRES

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