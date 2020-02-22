  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

GALERÍA | Cruz Azul gusta y gana en el Azteca

Cruz Azul derrotó a Tigres esta noche en la fecha 7 del torneo mexicano.

Por: Azteca Deportes

Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
/
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres
Cruz Azul vs Tigres

Te Recomendamos