¡OFICIAL! Germán Berterame es REFUERZO del Inter Miami

¡OFICIAL! Germán Berterame ha sido anunciando como fichaje del Inter Miami, escuadra a la cual llega procedente de Rayados de Monterrey que ante el interés del equipo, del jugador y el dinero en la mesa para lograr la negociación, no pudieron poner resistencia.

Germán Berterame ahora defenderá el cuarto equipo de su carrera, luego de haber jugado para el San Lorenzo, Atlético San Luis, Rayados de Monterrey y ahora militando para el cuadro de la MLS, en donde comenzará su temporada hasta el mes de febrero.

En su mensaje publicado en redes sociales, el Inter Miami confirmó la contratación del futbolista de origen argentino, destacando que ocupará la posición de Jugador Franquicia y mantendrá su contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer (MLS), con opción de extensión para la temporada 2029-30.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



¿Cuándo tendrá su debut Germán Berterame con el Inter Miami?

El primer partido de Germán Berterame con el Inter Miami, sucedería el 21 de febrero, día que arranca la temporada 2026 de la MLS y en la que el equipo de las garzas medirá capacidades en Los Angeles ante el LAFC.

Si el entrenador Javier Mascherano así lo considera, Berterame vería acción desde ese partido, pero el jugador bien podría ya entrar en acción al haber estado en competencia con Rayados de Monterrey en las primeras jornadas.

¿Cuánto pagó Inter Miami por Berterame?

De acuerdo a los reportes, Berterame habría hecho que Inter Miami pagara 15 millones de dólares por sus servicios, una cantidad por la cual no pudieron rechazar la propuesta del equipo de Miami.

Los números de Germán Berterame con Rayados de Monterrey

Berterame se va de Rayados tras 148 partidos en los que anotó 66 goles y dio 15 asistencias. Luchó con esta escuadra para levantar títulos, pero se le negaron.

