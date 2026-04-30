Gianni Infantino asegura que Irán va a jugar en Estados Unidos la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Por supuesto, Irán va a jugar en Estados Unidos. Tenemos que acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo”

Este jueves 30 de abril del 2026, la agencia EFE informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, detalló en el congreso que se celebró en Vancouver (Canadá), que la selección de Irán jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El presidente destacó que estará Irán presente en Estados Unidos por el motivo de que deben unirse y acercar a la gente con la FIFA.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos"

"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos… ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles".

In his own opening remarks, FIFA President Gianni Infantino highlighted football’s unique power to build bridges in a divided world as all 48 Participating Member Associations get ready to shine at this year's FIFA World Cup and convey a powerful message of unity.… pic.twitter.com/0iXwKJylHD — FIFA Media (@fifamedia) April 30, 2026

Con sus declaraciones, Infantino dejó claro que el combinado asiático jugará la justa del verano.

El grupo de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Irán estará en el Grupo G para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Equipos del Grupo G:



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Irán clasificó en marzo de 2025 como ganador de su grupo en las eliminatorias asiáticas (AFC)

Los partidos que disputará Irán son:

