Gignac le da el triunfo a Tigres en el Clásico; América y Chivas ganan | DeporTV Express
Jornada llena de emociones en el futbol mexicano. André-Pierre Gignac apareció en el momento clave para darle el triunfo a Tigres en el Clásico, mientras que América y Chivas también consiguieron importantes victorias.
