Cuánto gana Gilberto Mora POR MINUTO en septiembre de 2026

Mientras Gilberto Mora forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA, su nombre continúa relacionado con los grandes talentos del futbol mexicano. El mediocampista de Xolos de Tijuana consiguió llamar la atención con apenas 17 años y su crecimiento también puso el foco sobre las cifras de su contrato.

Así como el salario de Morita por hora sorprende, el dinero que recibiría por minuto también permite dimensionar la diferencia entre su presente y el potencial que tiene. De acuerdo con estimaciones previas a su renovación, el crack de los Xolos percibía alrededor de 200 mil pesos mexicanos mensuales.

Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

¿Cuánto gana Gilberto Mora por minuto?

Si se toma ese salario mensual como referencia y se divide entre los aproximadamente 4,320 minutos que tiene un mes de 30 días, Gilberto Mora ganaría cerca de 46 pesos mexicanos por minuto.

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La cifra surge de un salario estimado de 2.4 millones de pesos anuales, equivalente a unos 200 mil pesos mensuales. También se había reportado que recibía alrededor de 273 pesos por hora. Sin embargo, estos números corresponden al contrato que tenía antes de renovar con Xolos.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

La renovación fue anunciada por el club el 6 de junio de 2026, pero Tijuana no informó públicamente cuánto pasó a cobrar el futbolista. Por eso, los 46 pesos por minuto son basados en estimaciones y no oficiales del nuevo acuerdo contractual.

La actualidad de Gilberto Mora

Mora juega actualmente en Club Tijuana y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. Con 17 años, se consolidó como la principal promesa del futbol mexicano y también tiene experiencia con la Selección Nacional de México.

Su valor de mercado también creció. Transfermarkt lo ubica entre los futbolistas más cotizados de la Liga BBVA MX y del continente, pues Gilberto Mora vale 25 millones de euros en septiembre de 2026.

El talento de Mora ya lo llevó a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde hizo historia por su edad. Su salario, en cambio, todavía corresponde a una etapa muy diferente de su carrera. Se espera que en el corto plazo sea transferido a Europa y que su sueldo cambie rotundamente.

