Este sería el equipo que haría la oferta millonaria más grande por Gilberto Mora: quieren pagar 50 millones

Gilberto Mora, quien marcó su primer gol con México ante Colombia, está a pocos días de cumplir 18 años y su nombre ya aparece entre los jóvenes seguidos por algunos de los principales clubes europeos, pero solo uno haría la oferta millonaria más grande, pues quieren pagar más de 50 millones de dólares por él.

De acuerdo con el portal Football Insider, Liverpool prepararía una propuesta de 40 millones de libras, cantidad que equivale a alrededor de 52 millones de dólares por Mora, quien podría irse de la concentración de la Selección Mexicana.

Liverpool prepararía una propuesta de 40 millones de libras por Mora.|Gilberto Mora

Mora y el interés del Liverpool

El interés del cuadro inglés no surgió de la noche a la mañana. El 7 de julio de 2026, Liverpool publicó una nota sobre un interés por el mediocampista. En aquella publicación, el club señaló que la información procedía de medios y que no representaba la postura oficial de Liverpool.

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Pero este 1 de octubre todo cambió, ya que reportan que el Liverpool ya habría establecido contacto directo con la representante del futbolista. Borussia Dortmund y Benfica también han mantenido conversaciones con Rafaela Pimenta, representante del mexicano.

Mora y su mayoría de edad

El 14 de octubre de 2026 es una fecha importante para el jugador de Xolos de Tijuana, pues cumplirá 18 años, por lo que ya puede comenzar a negociar con clubes europeos y así marcharse al viejo continente en el mercado de invierno.

De acuerdo con Transfermarkt, el futbolista de 17 años tiene un valor de 25 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro de la Liga BBVA MX y, en caso de que Liverpool oferte dicha cantidad, sería la venta más cara en el futbol mexicano.