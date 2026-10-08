¿Falsa alarma? Reportan que Gilberto Mora NO tiene ni siquiera una oferta de Europa

Gilberto Mora fue el nombre que recibió la mayor atención durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. El mediocampista anotó su primer gol con la Selección Mexicana en el amistoso frente a Colombia y rápidamente comenzaron a surgir rumores sobre su futuro. Uno de ellos lo colocaba en el Liverpool, pero la supuesta oferta nunca habría existido.

De acuerdo a la información que compartió el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Gilberto Mora no tendría ningún ofrecimiento formal por parte de un club europeo, por lo que su futuro pensando en el mercado de invierno todavía es incierto. Según el corresponsal, la oferta del club inglés nunca existió.

¿Qué dijo César Luis Merlo sobre el futuro de Gilberto Mora?

“Según la información que tengo yo, es que Gilberto Mora no está vendido a ningún lado. Siendo los primeros días de octubre, ni siquiera hay una oferta formal”, expresó el corresponsal en su canal de YouTube.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

Como si fuese poco, Merlo remarcó que es muy difícil que Mora sea vendido en una cifra cercana a los 50 millones de dólares, valor que el Liverpool supuestamente había ofertado por su carta. De acuerdo a la información que compartió el periodista, su valor de mercado se sitúa entre los 20 y 30 millones de dólares.

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Por otro lado, Merlo pudo afirmar que el futbolista de Xolos de Tijuana está siendo seguido de cerca por clubes grandes de Europa, pero eso no significa que exista un acuerdo ni una oferta concreta. Además, resaltó que Mora no será vendido de forma automática el 14 de octubre, fecha donde cumplirá sus 18 años de edad.

¿De qué se trataba la supuesta oferta del Liverpool?

Los rumores apuntaban a que el Liverpool preparaba una propuesta de 40 millones de libras, cifra superior a los 50 millones de dólares, para fichar a Gilberto Mora. Posteriormente, se dio a conocer que Rafaela Pimenta, representante del mediocampista, había comunicado a la directiva de Xolos la existencia de un ofrecimiento del conjunto inglés. Sin embargo, ninguno de los clubes confirmó públicamente esa versión.

|MEXSPORT

¿Por qué Gilberto Mora aún no puede ser traspasado a Europa?

Gilberto Mora todavía tiene 17 años y la normativa de la FIFA prohíbe, como regla general, los traspasos internacionales de menores de edad. Si bien existen excepciones, estas requieren cumplir condiciones específicas y contar con la aprobación previa del organismo.

El futbolista de Tijuana cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre. A partir de esa fecha dejará de estar sujeto a la restricción por edad, aunque eso no significa que su salida a Europa se concrete de inmediato.