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Gol Al-Dawsari | Al Hilal 3-0 Al-Riyadh | Liga Saudí

En el partido entre el Al-Hilal y el Al-Riyadh, que contó con el debut de Neymar en Arabia Saudita, la gran estrella fue Al-Dawsari, que hizo tres tantos

Por: Azteca Deportes

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