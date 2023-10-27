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Gol de Aleksandar Mitrović Al-Hilal 2-0 Al Ahli | Liga Saudí

Luego de haber fallado un penal, Aleksandar Mitrović se hizo presente en el marcador para aumentar la ventaja del Al-Hilal frente a Al-Ahli en la jornada 11

Por: Azteca Deportes

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