Gol del Al-Nassr
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¡Gol de Alex Telles! Al Nassr 1-0 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

El conjunto del Al Nassr se fue arriba en el marcador antes de que terminara el primer tiempo con un golazo del defensor Alex Telles desde afuera del área

Por: Azteca Deportes

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