¡GOL ANULADO del Búfalo! Tigres vs Monterrey | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX
¡Se ahoga el grito de gol! “El Búfalo”, había marcado para Tigres, pero el gol fue anulado tras la revisión de la jugada. La afición celebraba en el estadio, pero la decisión arbitral terminó por invalidar la anotación en este intenso Clásico Regio frente a monterrey dentro de la Liga MX.
