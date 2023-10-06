Karim Benzema, jugador de Al Ittihad
¡Gol anulado! Ve el gol de Benzema que no subió al marcador

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¡Gol anulado! Karim Benzema había igualado el marcador| Liga Saudí

Revive el gol anulado de Karim Benzema en el juego de la Jornada 9 de la Liga de Arabia Saudita. El delantero de Francia había puesto el 1-1 ante Al Ahli

Por: Azteca Deportes

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