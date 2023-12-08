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¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Nassr 1-0 Al-Riyadh | Jornada 16 Liga Saudí

Cristiano Ronaldo se hizo presente y gritó su gol con su icónico festejo para poner en ventaja a su equipo frente al Al-Riyadh

Por: Azteca Deportes