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GOL DE CRISTIANO RONALDO CON EL AL NASSR VE LA ANOTACIÓN AQUÍ

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¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al Nassr 3-0 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

El delantero portugues, Cristiano Ronaldo, no quiso quedarse fuera de la lista de anotadores y desde el punto penal anotó el tercero del partido

Por: Azteca Deportes