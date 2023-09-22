Gol de Cristiano Ronaldo Al Nassr vs Al Ahli
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¡Doblete de Cristiano Ronaldo Al Nassr 4-2 Al Ahil! | Liga Saudí

Cristiano Ronaldo marca el cuarto gol a favor del Al Nassr y suma su doblete de la noche, ambos fueron con la pierna izquierda y busca su Hat-Trick

Por: Azteca Deportes

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