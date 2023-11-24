Gol Cristiano Ronaldo
Al-Nassr 2-0 Al-Akhdoud| Liga Saudí | Jornada 14 Revive el gol de Cristiano Ronaldo AQUÍ

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Gol de Cristiano Ronaldo: Al-Nassr 2-0 Al-Akhdoud| Jornada 14 Liga Suadí

Cristiano Ronaldo volvió a jugar con el Al-Nassr y reapareció con gol, al marcar la segunda anotación del partido que disputaron frente al Al-Okhdood

Por: Azteca Deportes

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