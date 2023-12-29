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Gol de Franck Kessié: Al.-Ahili 1-0 Al-Khaleej | Jornada 19 Liga Saudí VER GRATIS AQUÍ

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Gol de Franck Kessié: Al-Ahli 1-0 Al-Khaleej | Jornada 19 Liga Saudí

Franck Kessié pone el único del partido al definir con maestría desde los once pasos y darle así la victoria a los locales ante un férreo oponente

Por: Azteca Deportes

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