¡GOLAZO Gabriel Fernández! Mazatlán 1-1 Cruz Azul en la Jornada 12 CLAUSURA 2026 Liga BBVA MX
Gabriel Fernández aparece para marcar el 1-1 y darle el empate a Cruz Azul frente a Mazatlán FC en la Jornada 12 del Clausura 2026. Un gol que cambia el rumbo del partido y enciende la emoción en la Liga MX.
Gabriel Fernández aparece para marcar el 1-1 y darle el empate a Cruz Azul frente a Mazatlán FC en la Jornada 12 del Clausura 2026. Un gol que cambia el rumbo del partido y enciende la emoción en la Liga MX.