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¡GOLAZO Gabriel Fernández! Mazatlán 1-1 Cruz Azul en la Jornada 12 CLAUSURA 2026 Liga BBVA MX

Gabriel Fernández aparece para marcar el 1-1 y darle el empate a Cruz Azul frente a Mazatlán FC en la Jornada 12 del Clausura 2026. Un gol que cambia el rumbo del partido y enciende la emoción en la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

Gabriel Fernández aparece para marcar el 1-1 y darle el empate a Cruz Azul frente a Mazatlán FC en la Jornada 12 del Clausura 2026. Un gol que cambia el rumbo del partido y enciende la emoción en la Liga MX.

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