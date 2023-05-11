Resumen Atlas 1-0 Chivas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final IDA Clausura 2023

El cuadro de Chivas perdió en el primer capítulo de la ronda de cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, la diferencia fue por la mínima a favor del Atlas.

La jugada clave del partido fue un penal que falló Víctor Guzmán, quien anunció mucho su disparo y Camilo Vargas se lució atajando el cobro del Pocho.

El tanto de Atlas, llegó por medio del subcampeón goleador, Julián Quiñones, quien anotó el 1-0 en el minuto 42.

Horario y dónde ver Chivas vs Atlas | Partido de vuelta cuartos de final

El conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara, buscará remontar la desventaja este domingo 14 de mayo en punto de las 6:55 pm en la cancha del Estadio Akron, por medio de aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes, el canal oficial de YouTube y la señal de Azteca 7, el canal correcto.

El duelo lo narrará el mejor equipo de comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, el análisis correrá por conducto de Luis García Postigo, Jorge Campos y en la cancha estará Omar Villarreal.