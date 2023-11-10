Benzema Al Ittihad vs Abha Club
Al-Ittihad 1-0 Abha Club ¡REVIVE EL GOL DE BENZEMA AQUÍ!

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¡Gol de Karim Benzema! Al-Ittihad 1-0 Abha Club | Jornada 13 Liga Saudí

En la Jornada 13 de la Liga Saudí, que viste por Azteca Deportes, el Al-Ittihad se enfrentó al Abha Club y Karim Benzema se despachó con su sexto gol

Por: Azteca Deportes

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