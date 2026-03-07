logo deportes horizontal
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡GOL de Luis Puente!! | Atlante 1-0 Morelia | Liga de Expansión MX

El delantero Luis Puente anota el primer gol del partido para Atlante FC en el duelo ante Atlético Morelia dentro de la Liga de Expansión MX. Con esta anotación, Atlante toma ventaja en un partido intenso donde cada jugada puede marcar la diferencia.

Por: Azteca Deportes

El delantero Luis Puente anota el primer gol del partido para Atlante FC en el duelo ante Atlético Morelia dentro de la Liga de Expansión MX.

Con esta anotación, Atlante toma ventaja en un partido intenso donde cada jugada puede marcar la diferencia.

Te Recomendamos