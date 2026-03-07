¡GOL de Luis Puente!! | Atlante 1-0 Morelia | Liga de Expansión MX
El delantero Luis Puente anota el primer gol del partido para Atlante FC en el duelo ante Atlético Morelia dentro de la Liga de Expansión MX. Con esta anotación, Atlante toma ventaja en un partido intenso donde cada jugada puede marcar la diferencia.
