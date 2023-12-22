Gol de Brozovic
Gol de Marcelo Brozovic Ve el gol de Al Nassr 2-0 Ettifaq aquí

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¡Gol de Marcelo Brozovic! Al Nassr 2-0 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

El Al Nassr aumentó la ventaja en el marcador al minuto 59 del segundo tiempo, con una gran jugada colectiva y a pase de Cristiano Ronaldo, Brozovic marcó el segundo

Por: Azteca Deportes