Mohammed Al Kuwaykibi
GOL DE ETTIFAQ VE LA ANOTACIÓN AQUÍ

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¡Gol de Mohammed Al Kuwaykibi! Al Nassr 3-1 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

El conjunto del Ettifaq no quería irse sin ninguna anotación y al minuto 85, lograron marcar el gol del descuento con un gran remate de Mohammed Al Kuwaykibi

Por: Azteca Deportes