Gol Otavio Al-Nassr
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¡Gol de Otávio! Al-Nassr 2-0 Al-Riyadh | Jornada 16 Liga Saudí

Otávio marca el segundo antes de terminar el primer tiempo y el Al-Nassr se lleva la ventaja al descanso con un dos a cero a favor

Por: Azteca Deportes