Gol Sergej
Gol de Segrej: Al-Hilal 1-0 Al-Nassr | Jornada 15 Liga Saudí El Al-Hilal comenzó ganando el derbi de Riyadh contra el Al-Nassr en la jornada 15 de la Liga Saudí y de momento nadie para al equipo de Jorge Jesús

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Gol de Sergej: Al-Hilal 1-0 Al-Nassr | Jornada 15 Liga Saudí

El Al-Hilal comenzó ganando el derbi de Riyadh contra el Al-Nassr en la jornada 15 de la Liga Saudí y de momento nadie para al equipo de Jorge Jesús

Por: Azteca Deportes

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