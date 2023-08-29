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Gol de Sultan | Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh | Jornada 4 Liga Saudí

Sultan Al-Ghanam se une a la goleada del Al-Nassr frente Al-Shabab para hacer su primera anotación con el equipo de Medio Oriente

Por: Azteca Deportes

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