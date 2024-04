VIDEO: Un exLiga MX hace golazo digno del Puskás

Víctor Dávila, quien defendiera los colores del Pachuca, Necaxa y León en la Liga BBVA MX, se acaba de apuntar uno de los grandes goles del 2024 con una espectacular chilena en las semifinales de la Copa de Rusia que ya le da la vuelta al mundo. Al sudamericano de 26 años le quedó una pelota a modo dentro del área rival y no se la ha pensado dos veces antes de ejecutar, la acrobacia podría valerle una nominación al Premio Puskás al final de año.

Corría el minuto 39 cuando el CSKA Moscú generó una de peligro que el Baltika no logró destruir; un mal rechace de la defensa envió la esférica por los aires, desde donde remató el delantero chileno. La anotación fue la única del cotejo y le otorgó a los visitantes una ventaja importante de cara al partido de vuelta, que se disputará el martes 16 de abril.

El festejo no correspondió a la calidad del gol, pues Dávila esperó hasta cerciorarse de que no existía fuera de juego en la acción. De inmediato fue rodeado por sus compañeros, quienes no podían creer la calidad de anotación del chileno. Aunque no pudieron ampliar la ventaja después de ello, han puesto prácticamente pie y medio en la final.

Así fue el golazo de chilena de Víctor Dávila

Víctor Dávila realizó una espectacular chilena para vencer al arquero del Baltika en las semifinales de la Copa de Rusia, su remate pegó en el travesaño antes de incrustarse en el marco rival.

¿Qué es el Premio Puskás?

El Premio Puskás es entregado cada temporada por la FIFA para reconocer al mejor gol del año, el nombre hace honor a la leyenda del futbol húngaro, Ferenc Puskás. A lo largo de la historia, futbolistas de mucha categoría se lo han llevado para adornar sus vitrinas, entre ellos se encuentra Cristiano Ronaldo.

A finales de 2024 podría sumarse a la lista de ganadores Víctor Dávila, quien cumplió en todas las paradas que hizo en México. Con ‘La Fiera’ hizo 33 goles, en Necaxa otros 13 y con el Pachuca nueve.

