Hugo Sánchez y el arte de la chilena; ¿cuántos goles anotó así en el Real Madrid?

Hugo Sánchez es, sin duda, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y uno de los representantes más importantes que la Concacaf ha tenido desde siempre. Su labor en el Real Madrid lo catapultó como una auténtica leyenda del club, y lo anterior se debe, en gran medida, a los goles de chilena que realizó.

Ser un auténtico killer del área ayudó a Hugo Sánchez a perfeccionar sus chilenas, mismas que no solo se presentaron en España, sino también en su etapa en México. Ante ello, no está de más conocer cuántos goles de chilena tuvo en su periodo con el Real Madrid, mismo en donde lo ganó absolutamente todo.

¿Cuántos campeonatos de goleo tuvo Hugo Sánchez en el Real Madrid?

Algo que se destaca de la carrera de Hugo Sánchez en España fue haber conquistado el campeonato de goleo en cinco ocasiones distintas con el Real Madrid. Tal situación lo coloca como uno de los mejores futbolistas en la historia del cuadro más importante del mundo.

La chilena de Hugo al Logroñés.



Hugo Sánchez, el mejor rematador de una generación. pic.twitter.com/HJVtvLSzZG — ▪️ Macroski ▪️ (@MMacroski) August 8, 2025

¿Cuántos goles en total tuvo Hugo Sánchez en el Real Madrid?

El mexicano superó la barrera de los 200 goles con la institución merengue. Y es que, de acuerdo con información de Transfermarkt, Hugo Sánchez acumuló un total de 208 anotaciones y 47 pases a gol en 282 partidos disputados con el club, esto considerando todas las competencias en las que participó.

¿Cuántos goles de chilena hizo Hugo Sánchez con el Real Madrid?

El repertorio de Hugo Sánchez es amplio y muy variado en su etapa como profesional. Y es que, de los 208 tantos que logró con el Real Madrid, 12 de estos fueron a través de chilenas o tijeras, mismos de los cuales se han vuelto una tradición dentro de los aficionados más fieles del conjunto merengue.

⭐️ Hugo Sánchez, el genio mexicano que convirtió la chilena en arte y el gol en su firma eterna. 🇲🇽⚽ #HugoSánchez #Leyenda pic.twitter.com/h6SmMJ70jb — Cancheros (@Cancherosoffici) August 24, 2025

El primero de estos, de acuerdo con el Heraldo Deportes, se dio el 2 de octubre de 1985 en un encuentro entre el Real Madrid y el Atenas, en la Copa UEFA. Por su parte, el último se suscitó en la campaña 1991 - 1992, más específicamente el 16 de febrero en La Liga Española ante el Athletic de Bilbao.