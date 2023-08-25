Los goles de Cristiano Ronaldo contra el Al-Fateh | Liga Árabe
RESUMEN AL-FATEH 0-5 AL NASSR VE AQUÍ EL HAT-TRICK DE CR7 GRATIS

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El Hat-Trick de Cristiano Ronaldo en el Al-Fateh vs Al Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

Con Hat-Trick de Cristiano Ronaldo y doblete de Sadio Mané, el Al-Nassr goleó 5-0 al Al-Fateh, y conseguir su primera victoria en la Liga Saudí

Por: Azteca Deportes