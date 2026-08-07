Ex futbolista de Cruz Azul le está amargando la vida al América en este Apertura 2026

El futbol en ocasiones conecta historias de manera bastante inesperada. En pleno 2026 la gestión del fichaje se convierte en toda una odisea con ciertos elementos… y así lo está viviendo el América en pleno Apertura 2026. Aunque el propio Jáminton Campaz le mete presión a su directiva, un tal Gonzalo Belloso no ha aceptado la oferta del equipo mexicano.

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¿Por qué Gonzalo Belloso está fastidiando al América?

Con 52 años, el ex futbolista argentino es uno de los personajes poco queridos por la afición azulcrema en estos momentos. Gonzalo es el director deportivo de Rosario Central, club que en estos momento le está negando un jugador al América, que requiere del logro de este movimiento para reforzar su plantilla.

Este directivo argentino tuvo una relación cercana con el futbol mexicano y de cierta forma estuvo enemistado con el América. En 2001 llegó al Cruz Azul para reforzar al equipo en ese semestre donde se metieron a la final de la Copa Libertadores. Fue un elemento bastante relevante, que posteriormente se fue de México para cerrar su carrera en Argentina.

Fue después de sus días en la liga argentina, que se retiró y se dedicó plenamente a la cuestión dirigencial, en la cual ha apretado los dientes para que los azulcremas sufran un poco en este mercado veraniego. Aunque el club mexicano ya mandó una jugosa primera oferta, Rosario Central quiere más por su figura de 26 años.

¿Cuánto pide Rosario Central para soltar a Campaz al América?

En estos momentos las negociaciones está realmente tensas, sobre todo porque se considera que 6 millones de dólares por el futbolista colombiano parecen más que justos. Sin embargo, los argentinos quieren llevar el negocio al límite y exigir más por un Jáminton que se reporta inquieto y presionando a la directiva para que le permita salir con rumbo a México. Algunos de los reportes aseguran que Rosario no cederá a menos que sea con una oferta de 8 o más millones de dólares. Por eso las gestiones siguen en sus debidas negociaciones para lograr el movimiento.