Juega en Argentina, nació en Aguascalientes y su padre hizo historia en el futbol mexicano

Un nuevo talento comienza a llamar la atención en el futbol mexicano. Se trata de Gonzalo Quatrocchi, hijo del exdefensa central Pablo Quatrocchi, quien militó en los Tiburones Rojos de Veracruz y en Necaxa. Gonzalo nació en Aguascalientes y ya estuvo en otro club importante en Argentina como Estudiantes de La Plata.

“Un club que ha crecido los últimos años bastante, con un predio nuevo con la máxima tecnología posible, la verdad bastante bien. Me cuenta bastante de partidos, jugadas, goles, cosas de vestuario, me transmite ese amor también por México de pequeño”, dijo el joven jugador para Azteca Deportes .

El futbol en la sangre

Gonzalo también contó cómo ha sido tener a un padre que le inculcó el futbol desde pequeño.

“Con Cuauhtémoc, yo siempre le pregunté porque siempre lo vi como un referente mexicano, le pregunté cómo jugaba, mayormente le pregunto esas cosas, contra los que se ha enfrentado, me ha contado de Cuauhtémoc, de su técnica, regateos, mucha picardía. Me encantaría representar a México, yo soy mexicano, me tuve que nacionalizar argentino por temas de mi fichaje, pero siempre fui mexicano”,

Su padre, Pablo, sabe de la importancia que tiene su formación tanto fuera como dentro de la cancha. Él espera que pueda seguir cumpliendo sus sueños en el fútbol argentino.

“Como persona es un chico y es un hijo extraordinario, muy cariñoso y apegado, no solo a su familia sino a sus amigos también. Tenemos esto de compartir la pasión por el futbol, hoy está en una etapa de jugador en plena formación y disfruto mucho el ir a verlo. Nació en México y nosotros como familia, más allá de que haya vivido más años en Argentina que en México, le enseñamos a querer lo que significa México como país. Él se siente muy mexicano, mira los partidos, mira la liga, está muy pendiente”, sentenció Pablo Quatrocchi.

