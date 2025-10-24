Nació en Tamaulipas y hoy brilla en el mismo club español donde jugó Charlyn Corral

Valencia, España, la cuna de la paella. El corazón del Levante, uno de los clubes más antiguos del fútbol español, una institución con una de las aficiones más nobles y leales.

Aquí encontramos a un talento nacido en Tamaulipas. Un club que ya guarda un pasaje dorado para el fútbol mexicano: fue aquí donde Charlyn Corral se convirtió en la primera jugadora azteca en ganar un Trofeo Pichichi.

Rodrigo, aferrado a una ilusión

Hoy, Rodrigo Guevara, extremo izquierdo de 16 años, abraza esa misma ilusión.

“Salté de la alegría, lloré, no podía creer que era posible. De 17 jugadores que vinimos, solo quedamos tres. Pero bueno, se dio, y gracias a Dios estamos acá”, dijo el joven jugador mexicano.

Rodrigo ve en el Levante un trampolín para soñar en grande, con los mejores clubes del mundo en la mira. Y es que el club tiene un proyecto interesante, con un grupo de jóvenes mexicanos en su cantera.

“Luego agarramos confianza. Somos mexicanos, nos unimos, y si alguien nos dice algo, todos vamos juntos. Pero la verdad, nos conectamos muy bien en el cuarto; tengo un compañero y los demás están distribuidos, pero nos mantenemos 24/7 todos juntos”, expresó Rodrigo.

Levante, el equipo que lo hace crecer

Ya son seis meses en España, que le han dejado lecciones de esfuerzo y humildad. El Levante le ha enseñado a Rodrigo a defender sus sueños con el corazón y la convicción de proyectarse en el fútbol europeo.

“Si quieres algo, intenta obtenerlo. Yo soy muy aguerrido con las cosas: si lo quiero, lo voy a tener. Es lo que más me gusta de mí. Si quiero el balón, lo voy a tener; si quiero un gol, lo voy a tener. Es lo que más me he metido en la cabeza, y los profes me han dado muchos consejos”, sentenció el futbolista azteca.

Rodrigo espera seguir su camino en el Levante y hacerse de un lugar en el primer equipo más adelante. Su mayor deseo es formarse en Europa y dar el salto a uno de los grandes clubes del continente.

