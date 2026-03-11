ÚLTIMA HORA: La gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón en el América vs Philadelphia de Concachampions 2026

Este martes 10 de marzo del 2026, Luis Ángel Malagón tuvo que salir de cambio en el juego de ida del América vs Philadelphia Union en los Octavos de Final de la Concachampions 2026.

El portero se resintió en una jugada en la que intentó despejar el balón, no pudo mantenerse de pie y pidió las asistencias médicas. Entre lágrimas, el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego y en su lugar entró Cota.

COMUNICADO En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su… pic.twitter.com/LooKjjv6Rk — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

A falta de un comunicado oficial por parte del club y que le puedan hacer las pruebas médicas correspondientes, por los videos que se muestran del juego, se aprecia el momento en el que al apoyar su pierna izquierda, una parte entre su tobillo y chamorro da un ligero brinco, muy parecido a cuando los jugadores se lesionan rompiéndose el tendón de Aquiles.

Es por eso que en las redes sociales ya se especula de la gravedad de la lesión. América y la Selección Mexicana podrían sufrir una fuerte baja pues su lesión podría tratarse de una ruptura del tendón de Aquiles ya que el futbolista no pudo salir por cuenta propia del terreno de juego y lo hizo tapándose la cara y entre lágrimas.

El tiempo que estaría de baja Luis Ángel Malagón

En caso de que se confirme que es un ruptura del tendón de Aquiles, el tiempo de recuperación de la lesión va desde los 7 meses hasta los 12 meses dependiendo de la evolución que tenga el jugador.

⏱️ 41' | Philadelphia Union 0 vs. 1 América

Cambio del América.

➡️ Sale Luis Malagón

⬅️ Entra Rodolfo Cota pic.twitter.com/x6amg1Ovr0 — Club América (@ClubAmerica) March 10, 2026

Por lo que, dejaría a Malagón sin posibilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México, se perdería el Clausura 2026, el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y algunas jornadas del Clausura 2027.

