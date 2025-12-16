Guadalajara vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 16 de diciembre de los 16avos de final, marcador online

La Copa del Rey nos trae un partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el Futbol Club Barcelona correspondiente a los 32avos del certamen español. Los pupilos de Hansi Flick parten como amplios favoritos para llevarse la victoria, pero el club de la Primera Federación querrá dar el batacazo de la jornada y derrotar al actual líder de la Liga. Probablemente, el estratega alemán mande a varios futbolistas que no han tenido tantos minutos y ello empareje el juego dentro del terreno.

Te puede interesar: Este día inicia el Clausura 2026 y así se jugará la Jornada 1 con fechas y horarios confirmados