ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de estadio y anuncia nueva casa a partir del 2026

El equipo de Cruz Azul hace un paso importante en su historia y se cambia de casa para el Torneo Clausura 2026. El conjunto Femenil jugará como local en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos, un recinto donde busca una nueva afición apasionada.

La decisión busca acercar al club a una nueva región y fortalecer su vínculo con la afición del centro del país. El Centenario, con capacidad para 14,800 espectadores, será el escenario donde las jugadoras celestes buscarán consolidar su proyecto deportivo y dar el salto definitivo hacia los primeros planos de la Liga BBVA MX Femenil.

La llegada al Estadio Centenario representa una nueva oportunidad para Cruz Azul Femenil. La directiva confía en que el cambio de sede dará un impulso anímico y atraerá a una afición que siempre ha mostrado cariño por el futbol. Además, el club planea realizar actividades comunitarias y programas de formación en Cuernavaca para fortalecer la identidad celeste en la región.

Balance de Cruz Azul Femenil en el Apertura 2025

El torneo anterior dejó buenas sensaciones para Cruz Azul Femenil. Bajo la dirección técnica de Diego Testas, el equipo mostró momentos de buen futbol mostrando el estilo del uruguayo de juego ofensivo y protagonista, buscando imponer la intensidad y la presión alta, inspirado en principios de Marcelo Bielsa.

El equipo de La Máquina Cementera se metió a la Liguilla luego de quedar en el séptimo puesto con 28 unidades. En los cuarto de final sorprendió al eliminar a Pachuca por marcador de 7-1 y en semifinales cayó ante las que serían campeonas del torneo, Tigres por un cerrado 3-2.

