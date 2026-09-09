¡BOMBAZO EN EL NIDO! América paga 10 MDD por estrella del futbol brasileño

América ha dado un golpe sobre la mesa al concretar la incorporación estelar del defensor central argentino Santiago Ramos Mingo, procedente del equipo de Bahía del futbol brasileño, convirtiéndose en el nuevo guardián de la zaga de las Águilas, según información del periodista César Luis Merlo.

La urgencia por cerrar a un defensa de jerarquía internacional se aceleró tras confirmarse la reciente salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España. Ante este hueco en la parte baja, América movió sus fichas con rapidez para asegurar a un prospecto de garantías para el esquema defensivo de Coapa.

¿Cuánto gastó América para fichar a Santiago Ramos Mingo?

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la cúpula del conjunto del nido presentó una oferta formal para adquirir la totalidad del pase definitivo del defensor sudamericano. La directiva de la escuadra brasileña dio el "sí" tras pactar la cifra de 10 millones de dólares, monto que incluye variables y objetivos alcanzables durante la estancia del jugador en el futbol mexicano.

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Ramos Mingo estampará su firma en un contrato por cuatro años, comprometiéndose a largo plazo con la causa americanista. Con experiencia previa en instituciones de exigencia y un recorrido importante en el balompié sudamericano, el zaguero zurdo llega a Coapa con el perfil idóneo para asumir la titularidad de inmediato y aportar solvencia por aire y salida limpia desde el fondo.

¿Cuándo es el próximo partido de América en el Apertura 2026?

El conjunto dirigido por Guillermo Almada tendrá un encuentro de los considerados clásico del futbol mexicano, América visitará a la Máquina de Cruz Azul en partido correspondiente a la Jornada 8. El partido se jugará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Banorte a partir de las 21:15 horas tiempo del centro de México.