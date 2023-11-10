Hat-trick Karim Benzema Al Ittihad Abha Club
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¡Hat-trick de Benzema! Al-Ittihad 4-1 Abha Club | Jornada 13 de la Liga Saudí

Karim Benzema marcó hat-trick en el partido entre el Al-Ittihad y el Abha Club. El francés marcó las tres anotaciones con las que su club sumó tres puntos

Por: Azteca Deportes

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