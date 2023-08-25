Hat-Trick de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr vs Al-Fateh Jornada 3 Liga Saudí
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Hat-Trick de Cristiano Ronaldo | Al-Fateh 0-5 Al-Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

Tres de Cristiano Ronaldo, Hat-Trick de CR7, el portugués consigue su tercer triplete con el Al-Nassr y sentencia el partido para sumar sus primeros tres puntos

Por: Azteca Deportes