El jugador del América que se pierde las primeras jornadas del Clausura 2026 por lesión

El conjunto del América tendrá una sensible baja para el inicio del Clausura 2026 pues no podrá contar con un futbolista clave en el equipo para las primeras jornadas del torneo por una lesión.

En preparación, unidos y mentalizados para el CL26, ¡vamos juntos! 💪



André Jardine no podrá contar con Henry Martín para la Jornada 1 del Clausura 2026 pues el fubtolista sufre un desgarre que lo mantendrá fuera de las canchas.

Se estima que el delantero no tenga participación en las primeras tres jornadas, con posibilidad de perderse la cuarta jornada y regresar para la quinta fecha dependiendo de la evolución que vaya teniendo.

Los partidos que se pedería Henry Martín

Henry Martín no podrá estar con su equipo para la Jornada 1, 2 y 3, por lo menos, del Clausura 2026. Por lo que el delatero se perderá los encuentros ante: Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis y Pachuca.

En caso de no lograr recuperarse, se perdería el juego de la Jornada 4 cuando se enfrenten al Necaxa.

Partidos que se perdería el yucateco son:

Jornada 1: Viernes 9 de enero del 2026, Xolos de Tijuana vs América

Jornada 2: Miércoles 14 de enero del 2026, América vs Atlético de San Luis.

Jornada 3: Domingo 18 de enero del 2026, Pachuca vs América.

¿Quién será el delantero titular del América para el Clausura 2026?

Con la lesión de Henry Martín, Jardine tendrá que darle minutos a Raúl Zúñiga y/o a Rodrigo Aguirre, que son los dos delateros centro con los que cuenta el brasileño.

El mexicano tendrá una desventaja importante al no iniciar jugando el torneo pero tendrá que pelear por ganarse la titularidad nuevamente con el equipo. Además, tendrá poco tiempo para llenarle nuevamente el ojo a Javier Aguirre y puede pelear por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De igual forma, en el equipo se mantiene Victor Dávila pero la directiva espera su salida del club y no sería registrado con el primer equipo.