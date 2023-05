Henry Martín reaparece con claro mensaje para el americanismo

Finalizada su participación en el Clausura 2023, Henry Martín lució uno de los rostros más desencajados entre los futbolistas del América. A su desconcierto, se sumó la impresión que le provocó enterarse —por una pregunta de la prensa— de la renuncia de Fernando Ortíz como director técnico de las águilas.

Ahora, el atacante ha reaparecido en redes sociales, con un mensaje desde lo más profundo de sí.

Mensaje de Henry Martín

“Ha pasado una semana y no tengo palabras que puedan cambiar lo sucedido. Me cuesta mucho porque este torneo se sentía diferente. Teníamos un gran grupo, en lo individual y en lo grupal, todos con gran motivación y enfocados en conseguir el título”, inició.

El siguiente párrafo de la publicación gozó de autocrítica por parte del campeón de goleo del Clausura 2023.

“Desafortunadamente, las cosas no siempre salen como esperamos y es difícil pero hay que aceptarlo. Cometimos errores que nos costaron la eliminación y no queda mas que dar la cara, aceptar el reclamo de nuestra afición, porque fallamos y no hay excusas”, se lee.

El capitán azulcrema envió un mensaje de gratitud a la afición emplumada y se manifestó consciente de la exigencia que existe en la institución.

“Sólo quiero agradecerles por todo su apoyo y decirles que esto me duele tanto como a ustedes pero sé que la única forma de compensarlo será ganando campeonatos”, continuó.

Finalizado el partido de vuelta contra de las semifinales contra las Chivas, Henry fue preguntado acerca de la posibilidad de marcharse y respondió: “No lo sé. Esas son decisiones que deben tomarse con la cabeza fría”. Al parecer, llegó ese momento y la misiva del yucateco sugiere que se mantendrá en Coapa por algún tiempo más.

"Ánimo azulcremas! La vida siempre te da revanchas y buscaremos la nuestra.

Recuerden que esto es América y volveremos a levantar vuelo!”, concluyó.

