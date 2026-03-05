Confirman el rival contra el que estaría de vuelta Henry Martín en el Clausura 2026

América ha tenido varias lesiones y ausencias durante el Clausura 2026, pero uno de los futbolistas que estaría cerca de regresar al equipo sería el delantero Henry Martín.

André Jardine habló en conferencia de prensa tras perder ante Juárez 1-2 en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y reveló que Henry ya se encuentra haciendo trabajos con el balón al parejo del equipo por lo que su regreso esta cerca.

Fue el propio entrenador el que detalló que Martín podría volver a tener minutos en el terreno de juego para la Jornada 10 del Clausura 2026 cuando el América visite al Querétaro.

"Henry esta muy cerca de regresar, ya esta entrenando con el balón. Tal vez tengamos ya la chance de estar ante Querétaro".

Por el momento, no se ha confirmado su convocatoria pero con tantas bajas que tiene el equipo, podrían apresurar el regreso del Yucateco que no ha logrado tener tantos minutos en la cancha desde el Apertura 2025 pues sus lesiones no lo han dejado estar nuevamente al 100%. De lo que va del Clausura 2026, ha tenido minutos en tres encuentros de 9, y con la urgencia del equipo y tantas bajas que tiene, se espera que Querétaro pueda ser pieza clave para poder llevar los tres puntos.

Las bajas del América para enfrentar al Querétaro

Jardine destacó que para la Jornada 10, no podrá contar con Víctor Dávila tras su fuerte lesión, el DT detalló que "preocupa bastante, es algo de la rodilla, aun no sabemos la gravedad" y reveló que Violante estará fuera del equipo por lo menos por tres semanas, "un choque rodilla con rodilla, debe de estar afuera por lo menos 3 semanas".

América empieza a estar urgido por sumar puntos pues tras nueve jornadas en el Clausura 2026, se ubican en el noveno lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos tras tres derrotas, dos empates y cuatro derrotas.