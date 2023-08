Henry Martín confirma el tiempo que estará fuera de las canchas

El domingo seis de agosto de 2023, el conjunto del América confirmó a través de sus redes sociales, la lesión que sufrió Henry Martín en el calentamiento previo al juego de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023 contra Chicago Fire.

La lesión de Henry es muscular y de primer grado en el gemelo radial de la pierna derecha. América informó en su comunicado que el tiempo de recuperación del delantero de 30 años de edad dependerá de su evolución.

“Parte Médico Henry Martín. El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín sufrió una lesión muscular de primer grado del gemelo medial en pierna derecha.

El tiempo de recuperación es de acuerdo a su evolución”.

El tiempo de recuperación que tendrá Henry Martín

Previo a que dieran a conocer la gravedad de su lesión, varios aficionados especulaban que el delantero estaría fuera de las canchas todo lo que resta de la Leagues Cup y se perdería varias jornadas de lo que queda del Apertura 2023.

Este lunes siete de agosto regresó a la Ciudad de México para iniciar su etapa de recuperación y decidió dar detalles del tiempo que cree que tendrá que estar afuera del terreno de juego.

“Yo creo que tres semanas o un mes mínimo, es un desgarre y va a depender también mucho de la evolución que vaya teniendo”.

El delantero se mostró bastante consciente de que en cualquier momento podía lesionarse tras la carga tan pesada que ha tenido en los últimos meses pues terminó el Clausura 2023, se centró con la Selección Mexicana para disputar Nations Leagues y la Copa Oro, y enseguida regresó con el conjunto de Coapa para estar disponible para el Apertura 2023 y la Leagues Cup.

“En algún momento me iba a pasar ya sea ahora o en dos semanas me iba a pasar porque el cuerpo te va avisando y te dice que ya pares, pero por mí estoy encantado de jugar la mayor cantidad de partidos, prefiero jugar que estar entrenando y para mí es mejor tener más partidos, el futbol es así y el deporte es así, en algún momento debes tener una pausa y ahora me toca a mí”.

