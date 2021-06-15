Juan Pérez conecta jonrón productor de dos carreras

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¡SE CALENTÓ EL JUEGO! 😱🔥 Olmecas y Pericos volvieron a protagonizar un momento de máxima tensión en el Juego 5 de la Serie de Campeonato 2026. ¡La Cámara Húngara lo captó todo! ⚾💥
Justin Turner, de los Toros de Tijuana LMB, regresó a la ciudad fronteriza y expuso su emoción por haber vencido en la Serie de Campeonato y no dejó dudas en que serán los nuevos campeones en la LMB.
¡NO SE CALMAN! Pericos y Olmecas vuelven a protagonizar un encontronazo y las bancas se vacían otra vez. ¡La tensión se desborda en la LMB! ⚾💥
¡SE ARMÓ LA BRONCA! Un pelotazo desató la furia entre Pericos y Olmecas y terminó con las bancas vaciándose. ¡Tensión máxima en la Serie de Campeonato!
¡SE ACABÓ EL REINADO! Pericos blanqueó a Diablos 3-0 en el Juego 6 y eliminó al bicampeón de la LMB. ¡Golpe de autoridad de Puebla!
¡Se encendió la Serie de Zona! Diablos y Pericos protagonizaron otro duelo lleno de carreras, batazos y emociones en el Juego 5.
🔥⚾ ¡ESA PELOTA DIJO ADIÓS! Pericos conecta un cuadrangular y recorta la desventaja ante los Diablos en el Juego 4.
💣🔥 ¡Se desató el infierno! Los Diablos Rojos explotan a la ofensiva y ponen tierra de por medio ante Pericos en el Juego 4.
🔥⚾ ¡ESA BOLA SE FUE! Jon Singleton conecta un tremendo cuadrangular y los Diablos responden con fuerza ante Pericos.
¡SE VOLVIÓ A IR! José Rondón conecta otro cuadrangular y Pericos aumenta la ventaja ante los Diablos. ¡La pelota está volando!